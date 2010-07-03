Беременных и инвалидов предложили не сажать в тюрьму

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ подготовила предложения, направленные на улучшение условий содержания арестантов. В частности, предлагается запретить сажать в СИЗО подозреваемых и обвиняемых женщин, у которых есть дети в возрасте до 3 лет, беременных женщин, а также инвалидов I и II групп, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Одно из предложений предусматривает, что начальник места содержания под стражей сможет отказаться от приема арестованных по преступлениям небольшой и средней тяжести в случае переполненности камер и отсутствия возможности обеспечить их установленной нормой.

В ФСИН предложили, чтобы суды учитывали возможность обеспечения арестантов нормой санитарной площади при размещении в следственном изоляторе, а срок рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке не должен превышать полгода.

Еще одной из мер, которая позволит улучшить условия содержания арестантов, в ФСИН назвали введение принудительной высылки из РФ иностранцев.

9 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому в России могут начать привлекать осужденных к принудительным работам. Также закон разрешает использование труда вне исправительных центров и колоний-поселений в пределах страны.

Авторы закона предлагают заключать договоры между предприятиями и исправительными центрами. Предприятия будут организовывать условия для труда и проживания в специально созданных общежитиях.

