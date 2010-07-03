Двое арестантов "Матросской тишины" избили сотрудника ФСИН

Двое арестантов избили сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний в изоляторе "Матросская тишина". Об этом сообщает Агентство "Москва".
Собеседник агентства рассказал, что арестанты напали на старшего инспектора отдела режима ФСИН во время обыска. Отмечается, что сотрудник не получил серьезных травм, его жизни ничего не угрожает.
По его словам, нападавшими были 18-летний фигурант дела о незаконном сбыте наркотиков и 24-летний обвиняемый в совершении грабежа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Ранее сообщалось, что бывшую сотрудницу столичного следственного изолятора "Матросская тишина" Екатерину Кравчук приговорили к четырем годам колонии общего режима за передачу мобильных телефонов заключенным.
45-летняя жительница Москвы занимала должность младшего инспектора отдела режима ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по городу. Она работала на складе хранения вещей заключенных на территории СИЗО-1. Ее осудили за 13 преступлений по статье о взяточничестве.
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