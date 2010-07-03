В УФСИН опровергли данные о нахождении Кокорина и Мамаева в изоляторе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не были отправлены в штрафной изолятор. Об этом заявили в пресс-службе УФСИН Белгородской области, передает Sport24.

"За время нахождения в исправительном учреждении указанные осужденные в штрафной изолятор не водворялись", – сообщили в пресс-службе.

4 июля осужденные по делу о двух драках в центре столицы Кокорин и Мамаев были этапированы в колонию общего режима Белгородской области.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а позднее – главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Изначально уголовное дело было возбуждено по статьям "Хулиганство" и "Побои", позднее оно было переквалифицировано на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Подсудимые частично признали вину. Они принесли извинения за свои действия и выразили готовность оплатить материальный ущерб. При этом наличие хулиганства в своих действиях спортсмены отрицали. 8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Кирилл и Александр Кокорины были приговорены к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – к году и 5 месяцам.