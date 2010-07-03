Сбербанк признали потерпевшим по делу основателя "Нового потока" Мазурова

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Сбербанк признали потерпевшим по делу основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Мазурова подозревают в хищении у банка 1,8 миллиарда рублей. В материалах дела говорится, что Сбербанк выдал кредит "Антипинскому НПЗ", собственником которого была ГК "Новый поток", на 1 миллиард 806 миллионов 700 тысяч рублей. Мазуров вместе с неустановленными лицами распределили полученные деньги по своему усмотрению. Банку кредит не вернули.

Мазурова задержали 13 июля, когда он прилетел в Москву из зарубежной командировки. Следствие просит суд арестовать его. Представитель Сбербанка участвует в заседании в качестве делегата потерпевшей стороны. Он поддержал ходатайство следствия об избрании Мазурову меры пресечения. Защита Мазурова просит суд отпустить его под залог в три миллиона рублей.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по заявлению Сбербанка и при участии главы банка Германа Грефа. По этой статье бизнесмену грозит до десяти лет колонии.

В компании "Новый поток" назвали следственные действия в отношении Мазурова неправомерными. Там отметили, что Мазуров не собирался выезжать за границу, а также проявил готовность дать пояснения по интересующим правоохранительные органы вопросам.

На сайте "Нового потока" говорится, что компания осуществляет управление рядом нефтеперерабатывающих заводов в РФ. В конце 2018 года завершено строительство самого большого в России (девять миллионов тонн в год) частного промышленного НПЗ с рекордной глубиной переработки – 98 процентов, выпускающего всю линейку нефтепродуктов стандарта Евро-5.

"Антипинский" НПЗ владеет тремя месторождениями нефти (С1 – порядка 50 миллионов тонн) в Оренбургской области. Общие инвестиции в проект оцениваются в 3,8 миллиарда долларов США.