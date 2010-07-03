Сбербанк признали потерпевшим по делу основателя "Нового потока" Мазурова

16:27
16:27
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
Сбербанк признали потерпевшим по делу основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости.
Мазурова подозревают в хищении у банка 1,8 миллиарда рублей. В материалах дела говорится, что Сбербанк выдал кредит "Антипинскому НПЗ", собственником которого была ГК "Новый поток", на 1 миллиард 806 миллионов 700 тысяч рублей. Мазуров вместе с неустановленными лицами распределили полученные деньги по своему усмотрению. Банку кредит не вернули.
Мазурова задержали 13 июля, когда он прилетел в Москву из зарубежной командировки. Следствие просит суд арестовать его. Представитель Сбербанка участвует в заседании в качестве делегата потерпевшей стороны. Он поддержал ходатайство следствия об избрании Мазурову меры пресечения. Защита Мазурова просит суд отпустить его под залог в три миллиона рублей.
Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по заявлению Сбербанка и при участии главы банка Германа Грефа. По этой статье бизнесмену грозит до десяти лет колонии.
В компании "Новый поток" назвали следственные действия в отношении Мазурова неправомерными. Там отметили, что Мазуров не собирался выезжать за границу, а также проявил готовность дать пояснения по интересующим правоохранительные органы вопросам.
На сайте "Нового потока" говорится, что компания осуществляет управление рядом нефтеперерабатывающих заводов в РФ. В конце 2018 года завершено строительство самого большого в России (девять миллионов тонн в год) частного промышленного НПЗ с рекордной глубиной переработки – 98 процентов, выпускающего всю линейку нефтепродуктов стандарта Евро-5.
"Антипинский" НПЗ владеет тремя месторождениями нефти (С1 – порядка 50 миллионов тонн) в Оренбургской области. Общие инвестиции в проект оцениваются в 3,8 миллиарда долларов США.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: