Майклу Калви изменили меру пресечения на домашний арест

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Басманный районный суд изменил меру пресечения основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви с содержания под стражей на домашний арест, сообщает Агентство "Москва".

Его освободили из-под стражи в зале суда. Срок домашнего ареста истекает 13 апреля.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, которая настаивала, что обстоятельства, ставшие основанием для содержания Калви под стражей, изменились.

Она уточнила, что обвиняемый обладает устойчивыми социальными связями в России, за него поручились многие влиятельные лица. В частности, он занимается развитием инвестиционных проектов на территории РФ, поддерживает благотворительные фонды, имеет постоянное место работы, недвижимое имущество, также у него на иждивении находятся трое детей.

Прокурор ходатайство следователя поддержала в полном объеме. Защита также не возражала. Также адвокаты попросили суд разрешить Калви двухчасовые прогулки в интервале с 10:00 до 16:00 и самостоятельно покупать продукты питания и предметы первой необходимости.

Следователь, прокурор и представитель потерпевшего заявили, что прогулки противоречат самой цели домашнего ареста. Они отметили, что продукты могут приносить и защитники. В итоге суд дневные прогулки не разрешил.

Сам бизнесмен пообещал соблюдать все установленные условия и сотрудничать со следствием. По его словам, вопрос отстаивания невиновности для него – вопрос чести. "Бегство свойственно виновным. Бегство из России будет для меня равносильно признанию поражения и будет равно катастрофе", – заявил Калви в суде.

Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве 15 февраля. Он и его соучастники обвиняются в хищении 2,5 миллиарда рублей.

Гражданин США не признал своей вины. Он утверждает, что причиной уголовного преследования стал корпоративный конфликт между фигурантами дела и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией. Он подчеркнул, что российским властям американец знаком как "очень последовательный и крупный инвестор" в экономику страны.