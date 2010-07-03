Путин считает, что дело Калви не должно влиять на инвестклимат в России – Песков

Владимир Путин считает, что уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви не должно влиять на деловой климат в России. Мнение главы государства озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия", – цитирует Пескова ТАСС. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в международных инвесторах и будет "делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий".
В то же время Песков пояснил, что Путин не может комментировать дело Калви, когда идут следственные действия. По словам официального представителя Кремля, "это не является прерогативой президента". Он напомнил, что нельзя называть Калви виновным, пока такое решение не вынес суд.
16 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". На этот же срок заключили под стражу бизнес-партнера Калви Филиппа Дельпаля. По версии следствия, банк "Восточный" лишился денег из-за соглашения, по которому вместо возврата долга получил 59,9% переоцененных акций International Financial Technology Group.
По этому делу также арестованы директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
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