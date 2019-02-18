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10:06

Baring Vostok назвала новых руководителей вместо арестованного Калви

суды

10:06

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Обязанности главы фонда Baring Vostok Capital Partners (BVCP) будут исполнять старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь фонда, партнер Алексей Калинин. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении BVCP отмечается, что было принято решение приостановить полномочия четырех членов инвесткомпании: старшего партнера Майкла Калви, партнеров Вагана Абграняна и Филиппа Дельпаль, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина.

15 февраля Калви и еще пять человек были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Против них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Басманный суд Москвы санкционировал арест подозреваемых.

Сам Калви не признал своей вины. Он утверждает, что причиной возбуждения уголовного дела стал корпоративный конфликт между его фигурантами и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым.

Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и странах СНГ. Капитал входящих в организацию фондов превышает 3,7 миллиарда долларов. В российскую экономику компания вложила 2,8 миллиарда долларов. Фонды Baring Vostok являются акционером Ozon, "Эталон", "Вкусвилл", "ЭР-Телеком".

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суды

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