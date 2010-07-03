Следствие просит арестовать задержанного владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
"В суд поступило ходатайство следователя о заключении Мазурова под стражу", – заявила пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.
Ранее сообщалось, что Мазурова задержали в Шереметьеве и принудительно доставили в Следственный департамент МВД России.
По данным СМИ, Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более трех миллиардов долларов. Дело связано с "Антипинским НПЗ" в Тюмени, предыдущим собственником которого была ГК "Новый поток".
В компании "Новый поток" назвали следственные действия в отношении Мазурова неправомерными. Там отметили, что Мазуров не собирался выезжать за границу, а также проявил готовность дать пояснения по интересующим правоохранительные органы вопросам.
На сайте "Нового потока" говорится, что компания осуществляет управление рядом нефтеперерабатывающих заводов в РФ. В конце 2018 года завершено строительство самого большого в России (девять миллионов тонн в год) частного промышленного НПЗ с рекордной глубиной переработки – 98 процентов, выпускающего всю линейку нефтепродуктов стандарта Евро-5.
"Антипинский" НПЗ владеет тремя месторождениями нефти (С1 – порядка 50 миллионов тонн) в Оренбургской области. Общие инвестиции в проект оцениваются в 3,8 миллиарда долларов США. 18 мая этого года НПЗ признан банкротом.
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