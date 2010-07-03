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Москва 24

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Общество

10:01

В России предложили этапировать заключенных СИЗО с их согласия

общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Правозащитники предложили этапировать заключенных следственных изоляторов до вступления приговоров в силу с их согласия. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам главы комиссии Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Бабушкина, такое правило позволит решить вопрос с переполненностью столичных СИЗО. В настоящее время они переполнены на 10-15%, поэтому сотрудники ФСИН стали этапировать заключенных в другие регионы еще до вступления приговора в силу.

"Это не очень хорошо, все-таки гражданин лишается возможности связаться с адвокатом. Я думаю, решить проблему можно, если ввести правило, по которому такое этапирование возможно осуществлять с согласия самого гражданина", – отметил правозащитник.

Московских заключенных чаще всего отправляют в Орел, Нижний Новгород, Липецк. В результате нарушаются права заключенных на защиту в суде, поскольку некоторые адвокаты не могут приезжать в другие регионы для общения с подзащитным.

Ранее коллегия министерства внутренних дел поручила проработать меры по снижению числа преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Органам МВД совместно с ФСИН, ФСБ и Роскомнадзором поручили решить вопрос с установкой "блокираторов" сигнала сотовой связи в тюрьмах. Это необходимо для борьбы с дистанционным мошенничеством.

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