"Бутырку" перевезут за пределы центра Москвы

Фото: ТАСС/Мария Круглякова

Три следственных изолятора построят в Москве в ближайшие годы, одно из зданий придет на смену старейшему и самому крупному столичному следственному изолятору "Бутырка". Об этом пишет ТАСС.

О запланированном закрытии Бутырской тюрьмы в интервью ко Дню работника СИЗО и тюрем рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев.

Он отметил, что старые здания СИЗО-2 ("Бутырка") и СИЗО-3 ("Пресня"), которые находятся в исторической части Москвы, могут передать городу. Взамен им власти выделят территорию для строительства нового СИЗО на три тысячи мест.

Бояринев сообщил, что ФСИН России построит в Москве еще один новый изолятор, рассчитанный на две тысячи человек, уже в рамках федеральной целевой программы.

"Кроме этого, в Зеленограде на территории действующего СИЗО-12 будет строиться дополнительный большой корпус на 800 мест", – добавил Бояринев.

Первые упоминания о заключенных в Бутырском хуторе относятся еще к XVIII веку, тогда в районе современного СИЗО находился деревянный острог. Во времена правления императрицы Екатерины II бунтовщик Емельян Пугачев ждал своей казни в подвале башни, которая сохранилась по сей день.

За века Бутырская тюрьма повидала сотни тысяч заключенных, пересыльных, каторжников. Здесь в разные годы содержались поэты Владимир Маяковский и Осип Мандельштам, писатели Варлам Шаламов и Александр Солженицын, революционер Нестор Махно, журналистка Евгения Гинзбург и многие другие.

Ранее три арестанта в СИЗО-1 "Матросская тишина" отравились наркотиками. Было возбуждено уголовное дело о халатности и сбыте наркотических средств.