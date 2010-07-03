МВД планирует заглушить сотовую связь в тюрьмах

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Коллегия министерства внутренних дел поручила проработать меры по снижению числа преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает РБК.

Органам МВД совместно с ФСИН, ФСБ и Роскомнадзором поручили решить вопрос с установкой "блокираторов" сигнала сотовой связи в тюрьмах. Это необходимо для борьбы с дистанционным мошенничеством. Поручение должно быть выполнено до 30 июля 2020 года.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов рассказал, что в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, позволяющий руководителям исправительных учреждений отключать определенные номера от сотовой связи. Делать это предполагается через операторов. В Минкомсвязи предварительно и с оговорками одобрили инициативу, уточнил Иванов.

Депутаты хотят заглушить сотовую связь в тюрьмах

В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом способе корпоративного интернет-мошенничества (фишинга). Cотруднику банка или любой другой организации присылают "приглашение" на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты, после чего данные отправляются мошеннику. Злоумышленники получают доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.

В Group-IB также поделились информацией о методе хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести–десяти миллионов рублей.