Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:04

Мошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон

общество технологии

Фото: depositphotos/psodaz

Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Об этом рассказал РИА Новости Илья Сачков, глава компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении киберпреступлений.

Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей, отметил Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.

В Центробанке ранее рассказали о другом способе обмана владельцев банковских карт. Там сообщили, что мошенники при помощи технологии подмены телефонных номеров выдают себя за сотрудников банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершают хищения средств жертв.

Кроме того, россиян предупреждали о способе телефонного мошенничества с использованием роботов. В разговоре аферисты имитируют звонок от службы безопасности и в беседе с клиентом стараются узнать SMS-код подтверждения.

В свою очередь, кабмин предложил комитету Госдумы по финансовому рынку обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов по номеру телефона.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика