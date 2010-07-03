Мошенники придумали новый способ кражи денег через смартфон

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Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа. Об этом рассказал РИА Новости Илья Сачков, глава компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении киберпреступлений.

Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей, отметил Сачков. Эксперт указал, что система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов с помощью данной схемы.

В Центробанке ранее рассказали о другом способе обмана владельцев банковских карт. Там сообщили, что мошенники при помощи технологии подмены телефонных номеров выдают себя за сотрудников банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершают хищения средств жертв.

Кроме того, россиян предупреждали о способе телефонного мошенничества с использованием роботов. В разговоре аферисты имитируют звонок от службы безопасности и в беседе с клиентом стараются узнать SMS-код подтверждения.

В свою очередь, кабмин предложил комитету Госдумы по финансовому рынку обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов по номеру телефона.