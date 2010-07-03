Дело о хищении 10 млн рублей по телефону рассмотрит суд в Москве

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Зюзинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в столичном управления МВД. Общий ущерб составил более 10 миллионов рублей. К ответственности привлекли семь граждан в возрасте от 31 до 39 лет.

Установлено, что участники организованной группы посредством телефонной связи похищали денежные средства граждан, проживающих в России. Злоумышленники звонили на номера преимущественно пожилых людей и представлялись сотрудниками различных госорганов.

Они сообщали потерпевшим информацию о якобы полагающейся им компенсации при условии оплаты государственной пошлины. Введенные в заблуждение граждане переводили денежные средства на указанный счет. Фигуранты причастны к 25 аналогичным противоправным деяниям.

В июле полиция задержала пятерых телефонных мошенников, которые похитили 12 миллионов рублей у пенсионеров. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что пенсионерам положена компенсация за приобретенные биологические добавки.