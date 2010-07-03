СК проверит данные о мошенничестве с квартирой пенсионерки в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проведет проверку материалов СМИ о мошенничестве с квартирой 70-летней пенсионерки с ограниченными возможностями в Москве.

Как сообщили Агентству "Москва" в СК по городу, проверяют данные о том, что двое знакомых мошенническим способом оформили с женщиной договор займа под залог квартиры.

Заемщик долго не беспокоил пенсионерку, которую по решению суда выселили из единственного жилья в связи с невыплатой долга и процентов по договору.

Ранее мошенники оставили без квартиры 61-летнюю москвичку, оформив за нее электронную цифровую подпись. Подозреваемого в афере задержали.