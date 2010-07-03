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08:00

Телефонные мошенники похитили 12 млн рублей у пенсионеров

происшествия криминал

08:00

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Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Полиция задержала пятерых телефонных мошенников, которые похитили 12 млн рублей у пенсионеров. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленники звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что пенсионерам положена компенсация за приобретенные биологические добавки, однако для ее получения необходимо оплатить налоговую пошлину.

Трое пенсионеров перевели подозреваемым требуемую сумму посредством электронной платежной системы. Мужчин в возрасте от 31 до 45 лет задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий в столичном регионе и Приморском крае. Возбуждено уголовное дело.

Ранее правоохранители задержали 25-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, которая под видом социального работника похитила у пенсионера 775 тысяч рублей.

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происшествия криминал

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