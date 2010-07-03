Мошенники обменяли пенсионерам 1 млн рублей на купюры "банка приколов"

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Полиция задержала в Подмосковье женщину и мужчину, которых подозревают в мошенничестве на сумму около одного миллиона рублей.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по Московской области, 42-летняя женщина под видом почтальона проникала в квартиры к пожилым людям.

Затем она сообщала пенсионерам, что в обращение поступают банкноты, в связи с чем предлагала поменять деньги, а взамен отдавала пенсионерам купюры "банка приколов".

После обмена злоумышленница скрывалась на автомобиле, за рулем которого находился ее 28-летний знакомый. Подозреваемых задержали по местам их проживания.

Преступники изобличены в совершении девяти аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что неизвестный пытался внести в банкомат билеты "банка приколов" на 740 тысяч рублей. При этом терминал принял 565 тысяч.