Пенсионерка сбросила с балкона лжесотрудницам ПФР более 200 тыс рублей

В центре Москвы лжесотрудницы Пенсионного фонда России выманили у пенсионерки 204 тысячи рублей.
29 мая с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась женщина 1932 года рождения. Она утверждала, что ей позвонила женщина и представилась сотрудницей ПФР. Неизвестная убедила пенсионерку, что 30 мая деньги обесценятся, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Уточняется, что звонившая призвала пенсионерку обменять деньги в банке, а для этого к ней направили курьеров. Две девушки пришли к пожилой женщине домой и переписали номера купюр.
"Курьеры" предложили сходить в банк вместо заявительницы, однако она отказалась отдавать деньги", – говорится в сообщении.
Позже ей снова позвонила неизвестная и заявила, что банк якобы закрывается через 20 минут и деньги срочно нужно отдать "курьерам", которые будут стоять под окнами.
Потерпевшая скинула с балкона сверток, в котором лежали 204 тысячи рублей, после чего девушки скрылись с деньгами. Пенсионерка поняла, что ее обманули и отправилась в полицию.
Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Доверием пенсионеров все чаще пользуются мошенники. Так, мошенник убедил пожилую женщину, что для лечения от серьезной болезни ей необходимо купить у него лекарство за 100 тысяч рублей, однако под видом средства женщина приобрела сверток с рисом.
Ранее неизвестный обманул пожилую женщину, воспользовавшись ее психическим расстройством. Злоумышленник взял у пожилой потерпевшей 25 тысяч рублей и пообещал передать деньги ее сыну. Однако сына у женщины никогда не было.
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