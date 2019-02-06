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06 февраля, 21:06

СК проверяет информацию об обманувших столичную пенсионерку мошенниках

происшествия

06 февраля, 21:06

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что мошенники под видом сотрудников газовой службы обманули столичную пенсионерку. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка", – приводит слова Ивановой РИА Новости. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в СМИ появилась информация, что мошенники пришли к 84-летней пенсионерке и обманным путем уговорили ее установить датчики дыма по завышенной стоимости.

В декабре в столичном районе Чертаново мошенники ограбили ветерана Великой Отечественной войны. У 101-летней пенсионерки украли деньги, которые она копила на похороны. Это порядка 300 тысяч рублей.

происшествия

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