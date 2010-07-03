Мошенница похитила 775 тысяч рублей у столичного пенсионера

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Столичные полицейские задержали 25-летнюю приезжую из ближнего зарубежья по подозрению в мошенничестве.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в полицию обратился 89-летний житель Чертаново Северное.

Он пояснил, что к нему в квартиру пришла женщина, которая представилась социальным работником. Она сообщила потерпевшему о якобы новой денежной реформе.

Мошенница предложила помощь в написании заявления на обмен купюр. Пенсионер согласился и передал ей свои сбережения в сумме 775 тысяч рублей.

Злоумышленница забрала деньги и скрылась. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в Московской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Женщина заключена под стражу. По словам Волк, правоохранители полагают, что задержанная может быть причастна к аналогичным противоправным деяниям.

6 июня полиция задержала в Подмосковье женщину и мужчину, которых подозревают в мошенничестве на сумму около одного миллиона рублей.

Они сообщала пенсионерам, что в обращение поступают банкноты, в связи с чем предлагала поменять деньги, а взамен отдавала пенсионерам купюры "банка приколов".