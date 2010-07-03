Мастер по ремонту обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей

Пенсионерка лишилась 1,5 миллиона рублей и осталась с голыми стенами
Пенсионерка Галина Шпиллер отдала частному мастеру по ремонту квартир 1,5 миллиона рублей, после чего мужчина исчез с деньгами. Женщина осталась в квартире с "голыми" стенами, передает телеканал Москва 24.
Частный мастер пообещал сделать все быстро и качественно. Женщины не было в городе, и она не могла лично проконтролировать ремонт в ее трехкомнатной квартире. При этом она общалась с ним по телефону.
"Он каждый раз мне говорил, я покупаю это, то. Такое делаю, сякое", – рассказала пенсионерка.
Когда Галина Шпиллер вернулась, оказалось, что в квартире никакого ремонта не сделано.
"Когда я приехала и увидела, что все разрушено, деньги не вложены ни во что, я поняла, что это мошенничество, что он не собирался делать никакой ремонт", – сказала она.
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной ранее сообщил, что в России зафиксирован рост преступлений, совершенных в форме мошенничества. Показатель в январе-феврале текущего года увеличился на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года.
По его словам, МВД РФ раскрыло 98% преступлений, Федеральная служба судебных приставов – 3%, прокуратура и СК РФ – по 1,2%, ФСБ – 0,9%.
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