В России выросло число мошенников

В России зафиксирован рост преступлений, совершенных в форме мошенничества. Показатель в январе-феврале текущего года увеличился на 10% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Вместе с тем он указал, что количество тяжких преступлений сократилось на 0,2%. Также на 5% снизилось количество лиц, получивших тяжкий вред здоровью. На 1,5% упало число погибших от преступных посягательств.
"Более трети всех преступлений составляет такая категория, как хищение чужого имущества. Краж было зафиксировано 105 тысяч, мелкое хищение – 3 тысячи, присвоение или растрата – 2,8 тысячи, почти 7 тысяч грабежей, чуть более 1 тысячи разбоев", – заявил Куренной в эфире интернет-канала надзорного ведомства "Эфир".
По его словам, МВД РФ раскрыло 98% преступлений, Федеральная служба судебных приставов – 3%, прокуратура и СК РФ – по 1,2%, ФСБ – 0,9%, уточняет ТАСС.
26 марта пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что в 2018 году за различные коррупционные нарушения были уволены 1303 российских чиновника. В 2017 году их число составило 1251.
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