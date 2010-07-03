Генпрокуратура назвала число уволенных за коррупцию чиновников

Более 1,3 тысячи российских чиновников были уволены в 2018 году за коррупционные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ во вторник, 26 марта.
"За 2018 год в результате прокурорского вмешательства 1303 должностных лица уволены по данному основанию (в 2017 году – 1251)", – говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили, что чиновники скрывали сведения о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, увольнение грозило госслужащим, которые не принимали мер для урегулирования конфликта интересов и занимались предпринимательской деятельностью.
В сообщении приводятся несколько примеров увольнения чиновников за коррупционные нарушения. В частности, замглавы УФАС РФ по Санкт-Петербургу не указал, что имеет доли в коммерческих организациях, которые принесли ему более десяти миллионов рублей. Это послужило поводом для его отстранения от занимаемой должности.
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что в 2018 году в России за коррупционные преступления были осуждены 11,7 тысячи человек. По сравнению с 2017 году число подобных преступлений увеличилось на 3%.
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