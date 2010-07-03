Генпрокуратура назвала число осужденных за коррупцию россиян в 2018 году

В 2018 году в России за коррупционные преступления были осуждены почти 12 тысяч человек. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире интернет-телеканала надзорного ведомства "Эфир".
Он отметил, что в 2018 году было вынесено 10,7 тысяч обвинительных приговоров в отношении 11,7 тысяч человек. В общей сложности было возбуждено 3,1 тысячи уголовных дел, уточняет ТАСС.
При этом в минувшем году был зафиксирован рост числа коррупционных преступлений — на 3% по сравнению с 2017 годом. Вместе с тем число пресеченных фактов взятки выросло на 10% — до 3,4 тысячи. Куренной отметил, что о попытках дачи взятки сообщали и чиновники, и те, у кого вымогали деньги.
В конце декабря 2018 года сообщалось, что число россиян, берущих взятки, увеличилось на 10%. Согласно данным, чаще всего взятки брали в столице, Подмосковье, Ростовской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.
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