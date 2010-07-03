Директора завода "Тролза" задержали за взятку

Саратовские следователи задержали директора завода по производству электробусов "Тролза" Ивана Котвицкого, которого подозревают в коррупционном преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудники регионального СК полагают, что руководитель предприятия в Энгельсе пытался откупиться, когда на заводе вскрылась недостача по уплате налогов.
Фигурантом дела стал и один из подчиненных Котовицкого. В 2015 году они, по данным следствия, передали налоговому инспектору два миллиона рублей, чтобы снизить сумму неуплаченных налогов, составившую 90 миллионов рублей. Получившему деньги сотруднику теперь тоже грозит тюрьма.
"Тролза" считается крупнейшим в стране производителем троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой. Троллейбусы этого завода работают на линиях 86 городов России, включая Москву, Петербург, Казань, Севастополь и Владивосток.
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