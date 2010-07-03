Экс-мэра Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам тюрьмы

Бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Сорокина задержали в декабре 2017 года по делу о получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и соучастии в похищении человека.

Прокурор просил назначить экс-чиновнику 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 460,8 миллиона рублей. Защита намерена подать апелляционную жалобу на приговор.

В 2005–2010 годах Сорокин был депутатом гордумы Нижнего Новгорода, с 2010 по 2015 год – главой города. В 2016 году избран в Заксобрание Нижегородской области, в марте 2018 года сложил полномочия депутата.