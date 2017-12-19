Вице-спикера нижегородского парламента обвинили в получении крупной взятки

19 декабря, 17:14
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Вице-спикера Законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина обвинили в получении взятки в размере 1 миллиона долларов. Нижегородский районный суд получил материалы об избрании Сорокину меры пресечения, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области.
Как отметили в суде, передает ТАСС, вице-спикеру нижегородского парламента предъявили обвинение в получении взятки. Уточняется, что Сорокин, "являясь должностным лицом – главой города Нижнего Новгорода – лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере".
Ранее стало известно об обысках, проводимых сотрудниками правоохранительных органов по месту жительства и работы задержанного.
В период с 2005 по 2010 год Сорокин был депутатом городской думы Нижнего Новгорода, а с 2010 по 2015 год – являлся главой Нижнего Новгорода. В 2016 году Сорокина избрали в областное Законодательное собрание.
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