Московский пенсионер отдал мошенникам более 7 млн рублей

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Московский пенсионер, желавший получить юридическую консультацию, перевел мошенникам более семи миллионов рублей.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, предполагаемые виновники арестованы. Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился 78-летний житель столицы. Он рассказал, что позвонил по номеру, указанному в рекламном объявлении об оказании юридической помощи.

Представившись работниками фирмы, злоумышленники вынудили пожилого человека перевести деньги, прежде чем проконсультировать.

Полиция задержала двух мужчин и женщину в офисе на Беговой улице. В помещении изъяли мобильные телефоны, компьютеры и базы со сведениями о гражданах.

Полицейские ранее задержали мошенников, которые для оплаты фиктивных медицинских услуг склоняли пенсионеров к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей.