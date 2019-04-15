СМИ сообщили о новой схеме мошенничества в Сети

Интернет-пользователи пожаловались в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества в Сети. В частности, это касается "беспроигрышных лотерей" и опросов за вознаграждение: пользователям надо было заплатить комиссию "за перевод документов" и ввести информацию о банковской карте. Ранее по Москве прокатилась целая волна звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками Сбербанка и таким образом заполучают секретные коды карт, а потом списывают с них деньги. Корреспондент портала Москва 24 пообщалась с одним из начальников отдела уголовного розыска УВД и выяснила, на какие способы телефонного мошенничества москвичи ведутся чаще всего, почему расследования таких дел могут длиться довольно долго и как защитить себя от злоумышленников.

"Беспроигрышно"

Новый вид мошенничества, на который пожаловались пользователи, связан "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение. Юзерам после участия необходимо было заплатить комиссию "за перевод документов" и ввести информацию о банковской карте. По данным СМИ, оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей.

В Роскомнадзоре подтвердили поступление жалоб. При этом представитель ведомства подчеркнул, что установить факты мошенничества можно только в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а Роскомнадзор этим не занимается.

Специалисты центра реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB предупредили о резкой активизации интернет-мошенничества. По их данным, число выявленных и заблокированных сайтов в январе выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Замкнутый круг

"Мне поступил звонок с телефона Сбербанка, гражданин представился его сотрудником и сообщил о том, что моя карта будет заблокирована, потому что происходит несанкционированное списание денежных средств. Во избежание непредвиденных обстоятельств и блокировки карты они попросили продиктовать номер моей карты, срок действия и CVC-код, указанные на обратной стороне. Я передал информацию, после чего с карты списались деньги", – так выглядит классическая жалоба жертвы телефонных мошенников в полицию.

"Подобные заявления к нам поступают ежедневно", – говорит начальник 3 ОРЧ отдела уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве Эмиль Агамалиев. "Это происходит уже в течение трех-четырех месяцев. Жалобы поступают от владельцев разных банков, но в основном от Сбербанка. В среднем списывают от 10 до 100 тысяч рублей с карты", – добавляет он.

Первым делом после того, как человек обнаруживает, что с его счета были списаны средства, он пытается выяснить ситуацию через банк. А когда уже в банке человеку сообщают, что он стал жертвой мошенников, пострадавший обращается в полицию.

Сейчас расследовать такие преступления становится сложнее, потому что злоумышленники не просто звонят с "левых" номеров, а используют официальный телефонный номер банка. И если раньше преступления были связаны с IP-телефонией (звонки поступали, например, с номера 8-800), и потерпевший просто предполагал, что это может быть сотрудник банка, то теперь мошенники звонят, и на телефоне высвечивается официальный номер банка, и просьбы аферистов в итоге не вызывают сомнений у потенциальной жертвы.

Более того, процесс расследования затягивается из-за сложности передачи информации из банка в полицию. По словам адвоката из Адвокатской палаты города Москвы Оксаны Барковой, в таких случаях "уголовное дело возбуждается не сразу, сначала проводится проверка". С точки зрения закона, здесь вступает в силу Статья 26 "Банковская тайна" федерального закона.

В соответствии со Статьей 26, кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.



"Обычно полиция запрашивает информацию из банка в рамках проводимой проверки, но банк ссылается на нормы закона, поскольку они обязаны предоставлять сведения правоохранительным органам только по запросу в рамках какого-то дела, у которого должен быть номер. Но номера нет, потому что они проводят проверку для того, чтобы возбудить это дело. Таким образом, ссылаясь на закон, банки отказываются в предоставлении этой информации. Получается бессилие", – комментирует адвокат.

"Мы попадаем в замкнутый круг, когда ни банк нам не может предоставить информацию, ни мы у банка не можем спросить", – говорит Агамалиев.

По словам Агамалиева, из-за этих сложностей процент раскрываемости таких преступлений не самый высокий. "Есть федеральный закон, который нельзя нарушать, поэтому банк нам никакие данные не предоставляет, приходится обращаться в суд по каждому делу. Получение решения от судей может занять сутки, потом нужно направить информацию в банк, тут можно ждать еще две недели, ведь у них огромное количество запросов. Когда по решению суда банк предоставляет информацию, мы должны ее обработать, проанализировать, а потом опять в суд, и снова все по кругу. Злоумышленники же со счета на счет деньги перебрасывают. Мы не можем в рамках одного запроса получить всю исчерпывающую информацию", – говорит эксперт.

Фото: depositphotos/ sirastockid08

Эмиль Агамалиев считает, что проблема должна решаться на законодательном уровне: "У нас есть наши задачи, цели, и мы решаем их в рамках того правового поля, которое у нас есть. Можно сколько угодно жаловаться, но надо делать свою работу, результат в любом случае придет".

Другие пути обмана через телефонные звонки

Наиболее часто в руки мошенников попадают деньги пенсионеров. Пожилые люди плохо владеют мобильными банковскими приложениями, им тяжело бывает перезвонить и перепроверить информацию. Зачастую они даже просто физически не могут дойти до ближайшего банка. В отличие от молодежи, они больше доверяют звонкам с официальными обращениями, а с современными технологиями и техникой не дружат.

В топ-3 по Москве, по данным Агамалиева, сейчас держатся следующие варианты мошенничества по телефону:

1. Компенсация за путевки в санаторий. Злоумышленники звонят пенсионерам и говорят, что "ввиду вашего возраста вам положена компенсация на отдых в санатории, продиктуйте номер карты и вам переведут деньги". Естественно, старики, живущие на небольшую пенсию, радуются тому, что им положена компенсация, и легко отдают все данные своей карты.

2. Звонок из мэрии Москвы. Обманщики представляются сотрудниками мэрии Москвы и сообщают о том, что человеку положена некая компенсация от администрации города. Люди даже не пытаются перепроверить такой факт, а просто сообщают кодовые слова и CVC-коды.

3. "Ваш сын попал в ДТП". Звонок поступает якобы от сотрудников полиции, которые срочно просят деньги, чтобы "отмазать" парня. Как правило, приезжают таксисты и забирают наличные, либо просят перевести деньги на карту. Вроде давно известная схема вымогательства денег, но матери все равно на нее ведутся. Ради "спасения сына" они готовы отдать все деньги, в то время как он гуляет с друзьями в полном здравии и безопасности.

Как себя защитить

Фото: depositphotos/ sirastockid08

Нужно помнить, что представители банка никогда не спрашивают ваши персональные данные. Если только вы сами не позвонили в банк и не просите заблокировать карту или узнать, почему с карты происходит списание средств. Это подчеркивают и в самом Сбербанке.

Представители ПАО "Сбербанк" рассказали, что мошенники работают через специальную программу, а также подчеркнули, что банк постоянно совершенствует свои системы защиты.

Если вам кто-то звонит, представляясь сотрудником банка, и просит продиктовать свои личные данные, не нужно продолжать этот разговор. Просто положите трубку. Затем можно перезвонить в банк или дойти до ближайшего отделения и уточнить, пытались ли с вами связаться. Если вас пытались "развести", сообщите в полицию об этом звонке. Там информацию перепроверят и предпримут дальнейшие действия.