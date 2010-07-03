Задержан мошенник, похитивший 22 млн рублей у московского бизнесмена

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В Калужской области задержали мужчину, который, по версии следствия, похитил у своего бизнес-партнера в столице около 22 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД.

За помощью к правоохранителям обратился один из московских предпринимателей. Он рассказал, что отдал крупную сумму денег, в том числе и иностранную валюту, своему знакомому, который предложил ему заняться бизнесом по продаже автомобилей из дальнего зарубежья. Партнеры оформили договоры займов, после чего подозреваемый пропал.

Позднее мужчина был задержан. Он объяснил, что никаких мер по поставке автомобилей не предпринял, так как "не имел такой возможности". Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

