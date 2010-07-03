Полиция пресекла производство поддельной косметики в столице

Фото: МВД РФ

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольный цех на Дмитровском шоссе, где производили косметику под видом популярных торговых марок. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ.

При обысках обнаружили 24 станка по фасовке и упаковке товаров. Изъято свыше 15 тысяч товаров.

Задержаны четверо жителей Новосибирска. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, еще трое отпущены под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).

Ранее в Сергиево-Посадском районе выявили предприятие, где разливали поддельную минеральную воду. Во время осмотра цеха полицейскими изъято более 5 тысяч готовых к продаже бутылок с водой и более 50 тысяч экземпляров фурнитуры. Также сотрудниками МВД обнаружена автоматическая линия по разливу воды и более 700 пустых бутылок.