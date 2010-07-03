В Москве задержали подозреваемых в хищении более 9 млн рублей у пенсионерок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержали предполагаемых злоумышленников, похитивших у двух пенсионерок более 9 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По словам потерпевших, им позвонили неизвестные и заявили о выплате компенсации за ранее приобретенные товары. Они просили назвать номера банковских карт и коды, которые поступали женщинам по SMS.

В результате со счета одной из пенсионерок списали более 2 миллионов рублей, со счета другой – свыше 7 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Двое фигурантов заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мошенники обманным путем выманили у женщины 4,4 миллиона рублей.

Потерпевшей на городской номер позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он сообщил ей, что находящиеся на ее счете 4 миллиона 416 тысяч рублей нужно снять и передать инкассатору, что заявительница и сделала. После этого "инкассатор" скрылся в неизвестном направлении.