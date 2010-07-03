Почти 42 миллиона рублей украли из квартиры москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Почти 42 миллиона рублей украли из квартиры в центре столицы, сообщает "Вечерняя Москва".

В полицию обратился сам потерпевший. По его словам, деньги пропали из квартиры, из-за которой он после смерти жены судится со своей падчерицей.

Потерпевший уточнил, что во время его отсутствия девушка поменяла в квартире замки, и он вернулся домой с полицией вскрывать дверь на основании судебного решения.

При осмотре помещения он обнаружил пропажу 41 730 020 рублей. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Калининграда обокрал квартиру и оставил в ней собственный паспорт. О краже сообщила сотрудникам полиции жительница города Светлого. Как выяснили полицейские, хозяйка квартиры перед отъездом за границу оставила ключи своей подруге. В один из дней женщина пришла проверить квартиру и обнаружила, что в помещении взломано окно.

Как удалось выяснить позднее, злоумышленник через него проник внутрь квартиры, где похитил электроинструменты и золотую цепочку. Похищенное подозреваемый успел продать, а полученные от продажи деньги потратить.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили паспорт 20-летнего мужчины. Его задержали и доставили в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".

