Две кубинки обокрали девушку в ресторане в центре Москвы

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Двух иностранок задержали по подозрению в краже у посетительницы столичного ресторана. О происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, к оперативникам обратилась 21-летняя жительница подмосковного Королева и заявила о краже. Она рассказала, что отдыхала с подругой в латиноамериканском ресторане в центре Москвы 15 сентября. Девушки время от времени выходили на танцпол. Собираясь домой, пострадавшая обнаружила, что у нее пропала сумка, в которой были деньги, мобильный телефон, социальная карта и банковские карты.

С карты впоследствии были списаны 13 тысяч рублей. На них похитители купили товары в нескольких магазинах. Общий ущерб составил около 32 тысяч рублей.

Вечером 24 сентября возле станции "Люблино" Люблинско-Дмитровской линии метро правоохранители задержали двух гражданок Кубы, уроженок Гаваны. Они живут в Москве на съемной квартире. Женщин 1976 и 1996 годов рождения изобличили в краже. Возбуждено уголовное дело.

