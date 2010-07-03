Житель Калининграда обокрал квартиру и оставил в ней свой паспорт

Житель Калининграда обокрал квартиру и оставил в ней собственный паспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Калининградской области.
О краже сообщила сотрудникам полиции жительница города Светлого. Она рассказала, что квартиру ее знакомой обокрал неизвестный человек. Как выяснили полицейские, хозяйка квартиры перед отъездом за границу оставила ключи своей подруге. В один из дней женщина пришла проверить квартиру и обнаружила, что в помещении взломано окно.
Как удалось выяснить позднее, злоумышленник через него проник внутрь квартиры, где похитил электроинструменты и золотую цепочку. Похищенное подозреваемый успел продать, а полученные от продажи деньги потратить.
В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили паспорт 20-летнего мужчины. Его задержали и доставили в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".
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