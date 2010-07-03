Неизвестные с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей

09:37
09:37
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Фото: depositphotos/LUNNO
Четверо неизвестных с молотком и пистолетом напали на мужчину в столичном районе Люблино и отобрали у него рюкзак, в котором находилось около 20 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
В полицию обратился мужчина 1968 года рождения, который заявил о нападении на Тихорецком бульваре в районе дома 12, корпуса 1.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в тот же день, в 14:30, у дома по указанному адресу четверо неизвестных молотком нанесли удар по голове потерпевшему и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, открыто похитили рюкзак, в котором находились принадлежащие ему 19 миллионов 825 тысяч рублей, личные документы на его имя, и скрылись на автомобиле Ford Mondeo", – говорится в сообщении.
Для поимки преступников в некоторых районах столицы был введен план "Перехват". Автомобиль обнаружили брошенным на улице Таганрогской.
В начале сентября пятеро неизвестных связали мужчину шнурками и похитили более 700 тысяч рублей в Северном Медведкове. Инцидент произошел на улице Полярной. Там злоумышленники, угрожая похожими на нож предметами, шнурками завязали пострадавшему руки и ноги, после чего похитили 625 тысяч рублей, 700 долларов, 10 евро и скрылись с места преступления.
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