Неизвестные связали мужчину шнурками и похитили у него более 700 тысяч рублей

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Пятеро неизвестных связали мужчину шнурками и похитили более 700 тысяч рублей в Северном Медведково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел вечером 4 сентября на улице Полярная. Там пятеро неизвестных, угрожая похожими на нож предметами, шнурками завязали пострадавшему руки и ноги, после чего похитили 625 тысяч рублей, 700 долларов, 10 евро и скрылись с места преступления.

Общий материальный ущерб составил 703 тысячи рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее неизвестные ограбили квартиру москвича ради кольца за 20 тысяч рублей. Нападавших было шестеро, они угрожали похожими на нож и пистолет предметами.

