Неизвестные ограбили квартиру москвича ради кольца за 20 тысяч рублей

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Полиция разыскивает подозреваемых в совершении разбойного нападения на квартиру на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел на улице Кржижановского. Неработающий мужчина 1986 года рождения впустил в квартиру шестерых неизвестных. Они были в медицинских масках и угрожали похожими на нож и пистолет предметами.

Злоумышленники похитили из квартиры кольцо стоимостью 20 тысяч рублей и скрылись. Возбуждено уголовное дело о разбое, устанавливаются личности преступников.

15 августа неизвестный похитил с прилавка столичного магазина зубные щетки и пресс для чеснока. Инцидент произошел на улице Плющихе. Материальный ущерб оценили в 3 тысячи 737 рублей.