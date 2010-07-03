Неизвестный украл из столичного магазина 15 зубных щеток и пресс для чеснока

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Неизвестный похитил с прилавка столичного магазина зубные щетки и пресс для чеснока. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел 15 августа на улице Плющихе. По словам заявителя, неизвестный похитил из мини-маркета 15 зубных щеток и пресс для чеснока. Материальный ущерб оценили в 3 тысячи 737 рублей. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных ворвались в магазин в Теплом Стане и, угрожая продавцу похожим на нож предметом, открыто похитили две банки кофе. Материальный ущерб составил 600 рублей.

До этого безработный мужчина, угрожая ножом, украл шампунь и шоколад из продуктового магазина на северо-востоке столицы. Позднее подозреваемого задержали.

