Женщины с кирпичом ограбили магазин в Строгине

Две женщины, вооружившись кирпичом, напали на супермаркет на Строгинском бульваре в столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно предварительным данным, женщины, угрожая кирпичом продавцу, украли из супермаркета товар на сумму около тысячи рублей, после чего скрылись.
По словам собеседника агентства, полицейские задержали одну подозреваемую. Вторую злоумышленницу разыскивают.
В апреле на востоке столицы злоумышленник ограбил продуктовый магазин. Инцидент произошел по адресу: улица Первомайская, дом 44/20. Неизвестный открыто похитил продукты питания и ударил продавца-кассира, после чего скрылся.
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