В Москве девушка похитила из магазина серьги за 600 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Марьине задержали 27-летнюю приезжую по подозрению в грабеже в ювелирном магазине, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала в полиции администратор ювелирного салона в торговом центре на улице Перерве, подозреваемая зашла в магазин и попросила примерить золотые серьги с бриллиантами стоимостью около 600 тысяч рублей. Надев украшение, девушка выбежала из магазина и скрылась в неизвестном направлении.

Злоумышленницу удалось задержать по горячим следам около торгового центра. Серьги у девушки изъяли и вернули в магазин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В начале мая двое неизвестных ограбили пенсионерку на восемь миллионов рублей на востоке Москвы. Женщине угрожали предметом, похожим на отвертку.