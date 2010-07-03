В Москве девушка похитила из магазина серьги за 600 тысяч рублей

В Марьине задержали 27-летнюю приезжую по подозрению в грабеже в ювелирном магазине, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказала в полиции администратор ювелирного салона в торговом центре на улице Перерве, подозреваемая зашла в магазин и попросила примерить золотые серьги с бриллиантами стоимостью около 600 тысяч рублей. Надев украшение, девушка выбежала из магазина и скрылась в неизвестном направлении.
Злоумышленницу удалось задержать по горячим следам около торгового центра. Серьги у девушки изъяли и вернули в магазин.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В начале мая двое неизвестных ограбили пенсионерку на восемь миллионов рублей на востоке Москвы. Женщине угрожали предметом, похожим на отвертку.
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