Неизвестный с пистолетом и гранатой ограбил банк на юге Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве ищут злоумышленника, ограбившего банк на Азовской улице. Добычей преступника, вооруженного пистолетом и гранатой, стали более восьми миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отделение "Финам Банка" неизвестный зашел рано утром 6 мая. Кассира с администратором он связал скотчем и пластиковыми хомутами. Затем забрал деньги в рублях, евро и долларах.

После случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

