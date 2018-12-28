Грабитель взял заложников в чешском банке

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В чешском городе Пршибрам грабитель захватил заложников при неудачной попытке ограбить банк.

Как сообщил журналистам представитель полиции Моника Шиндлова, злоумышленник захватил в качестве заложников 9 клиентов банка, но одного позднее отпустил.

"По нашим данным, никто из задерживаемых людей не пострадал", – цитирует ее РИА Новости. Также стало извесно, что район оцеплен полицией, идут переговоры с грабителем.

Шиндлова отметила, что грабитель, которому около 28 лет, желает передать какую-то информацию для органов правопорядка.