Отсутствие денег спасло столичный банк от ограбления

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Неизвестный с пистолетом попытался ограбить московский банк, который не работает с наличными. Он явился в отделение в матерчатой маске и очках, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

Со слов финансового эксперта, который 21 марта обратился в полицию, вооруженный мужчина потребовал отдать ему деньги. Ему отказали, объяснив, что это невозможно.

Потерпевший неудачу вор скрылся. Тем не менее дело по статье о разбое в полиции завели.