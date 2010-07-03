Неизвестный избил продавца и похитил продукты из магазина в Измайлове

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Злоумышленник ограбил продуктовый магазин на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел по адресу: улица Первомайская, дом 44/20. Неизвестный открыто похитил продукты питания и ударил продавца-кассира, после чего скрылся.

Пострадавший с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом затылка обратился в больницу. В МВД выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении дела.

В марте в Зеленограде неизвестные пытались похитить продукты питания из супермаркета. Они хотели украсть 17 банок кофе Bushido, 57 плиток шоколада и 10 упаковок сыра различных марок, но во время бегства обронили сумку.