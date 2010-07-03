Хороший вкус: шоколадки, кофе и сыр пытались украсть из магазина в Зеленограде

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Неизвестные пытались похитить продукты питания из супермаркета в 14-м микрорайоне Зеленограда, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась администратор магазина "Перекресток", расположенного в корпусе 1471Б. Она рассказала, что злоумышленники пытались похитить 17 банок кофе Bushido, 57 плиток шоколада и 10 упаковок сыра различных марок, но во время бегства обронили сумку.

В МВД приняли заявление, осмотрели сумку с похищенным и сейчас устанавливают личности подозреваемых.