Двух мужчин с пистолетами в женских париках и масках задержали в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Росгвардии задержали в столице двух мужчин с пистолетами. На них были женские парики и медицинские маски, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Подозрительных мужчин правоохранители увидели на улице Симоновский Вал.

"При виде стражей правопорядка неизвестные попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии", – говорится в сообщении пресс-службы.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

При досмотре у мужчин обнаружили два схожих с пистолетами предмета.

"По результатам экспертизы установлено, что изъятые предметы являются травматическим оружием и сигнальным пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что в Москве на улице Юных Ленинцев 28-летний житель города обстрелял из травматики 42-летнего мужчину, который стал новым ухажером его бывшей девушки.

В правоохранительных органах установили, что в приступе ревности нападавший ждал потерпевшего в подъезде дома. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них достал похожий на травматический пистолет предмет и несколько раз выстрелил в оппонента.