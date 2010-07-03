Двух мужчин с пистолетами в женских париках и масках задержали в столице

19 августа, 22:23
19 августа, 22:23
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники Росгвардии задержали в столице двух мужчин с пистолетами. На них были женские парики и медицинские маски, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Подозрительных мужчин правоохранители увидели на улице Симоновский Вал.
"При виде стражей правопорядка неизвестные попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии", – говорится в сообщении пресс-службы.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
При досмотре у мужчин обнаружили два схожих с пистолетами предмета.
"По результатам экспертизы установлено, что изъятые предметы являются травматическим оружием и сигнальным пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее стало известно, что в Москве на улице Юных Ленинцев 28-летний житель города обстрелял из травматики 42-летнего мужчину, который стал новым ухажером его бывшей девушки.
В правоохранительных органах установили, что в приступе ревности нападавший ждал потерпевшего в подъезде дома. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них достал похожий на травматический пистолет предмет и несколько раз выстрелил в оппонента.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: