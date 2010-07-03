В Москве мужчина обстрелял нового ухажера бывшей девушки

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В Москве на улице Юных Ленинцев 28-летний житель города обстрелял из травматики 42-летнего мужчину, который стал новым ухажером его бывшей девушки. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительных органах установили, что в приступе ревности нападавший ждал потерпевшего в подъезде дома. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них достал похожий на травматический пистолет предмет и несколько раз выстрелил в оппонента.

Пострадавшему оказывают помощь в больнице. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый взят под стражу.

Ранее сообщалось, что неизвестный совершил разбойное нападение на предпринимателя в Академическом районе. Как сообщил потерпевший 1980 года рождения, на него напали 27 июля в лифте дома на улице Большой Черемушкинской. Злоумышленник, угрожая ему похожим на нож предметом, похитил телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого на улице Каховке. Им оказался 20-летний безработный.