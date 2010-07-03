Предпринимателя ограбили в лифте дома на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный совершил разбойное нападение на предпринимателя в Академическом районе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как рассказал в полиции потерпевший 1980 года рождения, на него напали 27 июля в лифте дома на улице Большой Черемушкинской. Злоумышленник, угрожая ему похожим на нож предметом, похитил телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

Полицейским удалось в кратчайшие сроки задержать подозреваемого на улице Каховке. Им оказался 20-летний безработный.

Задержанного изобличили в содеянном. Возбудили уголовное дело о разбое.

Ранее возле бара в проезде Дежнева трое неизвестных избили и ограбили двух безработных мужчин. Общий ущерб оценен в 402 тысячи рублей.