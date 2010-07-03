Двух безработных избили и ограбили у бара в Москве

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Возле бара в проезде Дежнева в столичном районе Южное Медведково трое неизвестных избили и ограбили двух безработных мужчин, передает Агентство "Москва".

Пострадавшими оказались мужчины 1981-го и 1980-го годов рождения. У одного из них зафиксировали перелом носа, а также ушибы лица и локтя. Грабители забрали два телефона, складной нож, золотые крест и цепочку, ключи от квартиры и 70 тысяч рублей. Общий ущерб оценен в 402 тысячи.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Большой Черкизовской неизвестные ворвались в квартиру к двум женщинам и, угрожая им предметами, похожими на пистолет и нож, похитили мобильный телефон и 55 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Личности преступников устанавливаются.