Неизвестные отняли у мужчины сумку со 100 тысячами долларов у банка в Москве

В Мещанском районе столицы рядом с отделением одного из банков трое неизвестных похитили у мужчины сумку со 100 тысячами долларов, передает Агентство "Москва".
Нападение произошло по адресу проспект Мира, дом 42. Сообщение о грабеже поступило в полицию в 12:50. Злоумышленники скрылись на белой Kia Rio. Для их розыска введен план "Перехват".
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина ограбил Казанский собор на Красной площади. Он открыто забрал из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей, а затем сбежал из храма, не отреагировав на требования сотрудницы собора остановиться. Согласно описаниям очевидцев, грабитель – худощавый мужчина славянской внешности, среднего роста, светловолосый, от 40 до 50 лет. Возбуждено уголовное дело о грабеже.
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